Brüssel (AFP) Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras will die bisherigen Bedingungen der Gläubiger annehmen, falls es deutliche Nachbesserungen gibt. Tsipras habe in einem Brief mitgeteilt, er sei bereit, die Vorschläge zu "akzeptieren", wolle aber gleichzeitig "bedeutende Änderungen", hieß es aus EU-Kreisen am Mittwoch. Der Brief werde nun bei der Telefonkonferenz der Finanzminister der Eurozone am Nachmittag diskutiert.

