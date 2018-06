Athen (AFP) Nach der Öffnung der Banken für Rentner ohne EC-Karte in Griechenland haben sich am Mittwoch Schlangen von Pensionären vor den Geldinstituten gebildet. "Ich habe das Geld genommen - ich weiß, dass es nicht genug ist, aber das ist, was ich bekommen kann", sagte die Rentnerin Dyonisia Zafiropoulou der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf den Betrag von 120 Euro pro Rentner für den Rest der Woche. "Ich habe die Besatzung erlebt, ich habe Schwierigkeiten erlebt, und ich glaube, wir werden auch diese Zeit überwinden", sagte die ehemalige Mitarbeiterin des Stromkonzerns DEI.

