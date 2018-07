London (AFP) Mit einer umstrittenen Vergewaltigungsszene hat das Royal Opera House in London Entrüstung und ein lautes Buh-Konzert geerntet. Opernintendant Kasper Holten verteidigte am Mittwoch die Szene in der Inszenierung der Rossini-Oper "Guillaume Tell", kündigte aber an, das Publikum werde ab sofort mit einem Warnhinweis auf die drastische Sequenz vorbereitet. Eine Szene der Produktion werfe ein "Schlaglicht auf die brutale Wirklichkeit von Frauen, die während Kriegszeiten missbraucht werden", sagte Holten. Sexuelle Gewalt sei eine "tragische Tatsache" von Kriegen.

