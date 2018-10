Washington (dpa) - Nach über 50 Jahren nehmen die USA und Kuba wieder diplomatische Beziehungen auf. In den jeweiligen Hauptstädten sollen Botschaften eröffnet werden. Darauf einigten sich beide Regierungen, wie ein hoher US-Regierungsvertreter in Washington erklärte. US-Präsident Barack Obama wolle dies noch offiziell mitteilen, hieß es weiter. Ende des Jahres hatten das sozialistische Kuba und die USA ihre jahrzehntelange Eiszeit beendet. Im April traf Obama mit Kubas Staatschef Raúl Castro in Panama-Stadt zusammen. Sie leiteten damit eine neue Ära auf dem amerikanischen Kontinent ein.

