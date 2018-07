Sanaa (AFP) Im Zuge von Kämpfen in der jemenitischen Stadt Taes sind am Dienstag etwa 1200 Häftlinge aus einem Gefängnis entkommen. Weil die Huthi-Rebellen die Kontrolle über das Gebiet in der südwestlichen Stadt zu verlieren drohten, hätten sie die Häftlinge in dem von ihnen kontrollierten Zentralgefängnis der Stadt freigelassen, sagte ein Vertreter des sogenannten Volkswiderstands, der gegen die schiitischen Huthi-Rebellen kämpft.

