Phnom Penh (AFP) In kambodschanischen Textilunternehmen sind in kurzer Zeit fast 200 Arbeitskräfte in Ohnmacht gefallen. Die Vorfälle ereigneten sich seit Wochenbeginn in drei verschiedenen Fabriken, wie der Sprecher der Nationalen Stiftung für Soziale Sicherheit (NSSF), Cheav Bunrith, am Mittwoch mitteilte.

