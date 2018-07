Bogotá (AFP) Nach abfälligen Bemerkungen des US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump über mexikanische Einwanderer hat die kolumbianische Hauptstadt Bogotá ihre Bewerbung um die Ausrichtung von Trumps Schönheitswettbewerb Miss Universe zurückgezogen. Wie die Tourismusbehörde von Bogotá am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, will sie nicht mehr Gastgeberin des nächsten Miss-Universe-Wettbewerbs sein. Grund seien "die respektlosen Äußerungen, die Donald Trump über die Latinos und Mexikaner in den USA gemacht" habe.

