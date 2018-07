Kuwait-Stadt (AFP) Nach dem schweren Anschlag auf eine schiitische Moschee will Kuwait mit verpflichtenden DNA-Tests für die gesamte Bevölkerung künftig die Ermittlungsarbeit der Sicherheitsbehörden stärken. Mit einem am Mittwoch verabschiedeten Gesetz ermächtigte das Parlament das Innenministerium zur Einrichtung einer Datenbank, in der die genetischen Informationen aller 1,3 Millionen Kuwaiter und der 2,9 Millionen Ausländer im Land gespeichert werden sollen. Das Gesetz ermöglicht den Sicherheitsbehörden zudem schnellere Festnahmen nach Verbrechen.

