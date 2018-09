In der Hitze von Wimbledon: Petkovic einzige deutsche Siegerin

London (dpa) - Am heißesten Tag in der Wimbledon-Geschichte hat Andrea Petkovic die dürftige deutsche Bilanz geschönt. Die 27 Jahre alte Darmstädterin setzte sich am Mittwoch bei Temperaturen von mehr als 35 Grad Celsius gegen die Kolumbianerin Mariana Duque-Marino mit 6:3, 6:1 durch und zog als erster von anfangs insgesamt 18 deutschen Tennisprofis in die dritte Runde ein. Ausgeschieden sind dagegen Anna-Lena Friedsam und in Tommy Haas und Alexander Zverev der älteste und der jüngste Spieler im Hauptfeld der Grand-Slam-Veranstaltung.

Zwei deutsche Duos im Achtelfinale - WM-Aus für Vize-Weltmeisterinnen

Amsterdam (dpa) - Nach Katrin Holtwick und Ilka Semmler haben auch die Berliner Kay Matysik und Jonathan Erdmann bei der Beachvolleyball-WM in den Niederlanden den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Die WM-Dritten von 2013 warfen am Mittwoch in Den Haag die Chilenen Marco und Esteban Grimalt mit 2:0 (21:17, 21:15) aus dem Rennen. Damit sind noch zwei deutsche Teams bei dem mit insgesamt einer Million Dollar dotierten Wettbewerb um die WM-Krone weiter dabei. Die zweimaligen nationalen Meisterinnen Holtwick/Semmler hatten sich in einer Hitzeschlacht in Rotterdam mit 2:0 (21:17, 23:21) gegen das Gastgeber-Team Jantine van der Vlist und Sophie van Gestel durchgesetzt. Das Achtelfinale wird am Donnerstag ausgespielt.

Fußball-Profi Gündogan bleibt bei Borussia Dortmund

Dortmund (dpa) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan bleibt bei Borussia Dortmund. Der 24-Jährige hat den Vertrag mit dem Bundesligisten am Mittwoch vorzeitig bis zum 30. Juni 2017 verlängert. "Wir freuen uns, dass Ilkay weiterhin für Borussia Dortmund auflaufen wird. Ich bin überzeugt davon, dass er seinen Teil dazu beitragen wird, damit der BVB seine sportlichen Ziele erreichen wird", erklärte Sportdirektor Michael Zorc in einer Club-Mitteilung. Gündogan war 2011 vom 1. FC Nürnberg nach Dortmund gewechselt.

Köhler und Hentke schwimmen zum WM-Ticket - Wedel disqualifiziert

Essen (dpa) - Sarah Köhler und Franziska Hentke dürfen sich auf die Teilnahme an den Schwimm-Weltmeisterschaften freuen, dagegen hat Kevin Wedel die WM-Qualifikation zumindest formal verpasst. Die Frankfurterin Köhler blieb am Mittwoch bei den German Open in Essen über 800 Meter Freistil in 8:33,11 Minuten unter der WM-Norm. Die Magdeburgerin Hentke schwamm über ihre Nebenstrecke 400 Meter Lagen die benötigten Zeiten in Vorlauf und Finale. Sie gewann den Endlauf in 4:43,29 Minuten.

FC Bayern verpflichtet Basketball-Nationalspieler Kleber

München (dpa) - Der FC Bayern München hat Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber verpflichtet. Der 23 Jahre alte Würzburger wechselt aus der spanischen Liga von Obradoiro CAB zu den Münchnern. Er erhält beim Bundesliga-Zweiten einen Zweijahresvertrag bis 2017 mit der Option auf eine weitere Saison, wie sein neuer Arbeitgeber am Mittwoch mitteilte.