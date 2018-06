Wien (AFP) Ein österreichisches Gericht hat eine Sammelklage von Datenschutz-Aktivisten gegen das soziale Netzwerk Facebook abgewiesen. Die Klage sei aus formellen Gründen unzulässig, entschied das Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien nach Angaben der Kläger vom Mittwoch. Der junge österreichische Jurist Max Schrems, der die Schadenersatz-Sammelklage von 25.000 Menschen gegen Facebooks Umgang mit Nutzerdaten initiiert hatte, kündigte Rechtsmittel gegen das Urteil an. Er will das Verfahren nun vor das zuständige Oberlandesgericht bringen.

