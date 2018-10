Utrecht (SID) - Der Kampf um das Gelbe Trikot der Tour de France verspricht bei der 102. Ausgabe spannend wie lange nicht mehr zu werden. Gleich vier Fahrer gelten als Anwärter auf den Tour-Thron, zudem dürften zwei Franzosen das Rennen um die Spitze zusätzlich bereichern. Der Sport-Informations-Dienst (SID) stellt die Top-Favoriten vor, die zugleich die besten Chancen auf das Gepunktete Bergtrikot haben.

VINCENZO NIBALI (30): Der Titelverteidiger fährt eine durchwachsene Saison, die nach dem Tour-Sieg von 2014 gestiegenen Erwartungen lasten offenbar auf dem "Hai von Messina". Bei den italienischen Meisterschaften Ende Juni gelang ihm sein bislang einziger Saisonsieg, zuvor hatte er beim Critérium du Dauphiné Schwächen gezeigt. Als großes Plus könnten sich seine Helfer im Skandal-Team Astana erweisen. Schon beim Giro zeigte die kasachische Equipe in den Bergen eine beeindruckende Leistungen, die unter den deutschen Radprofis Zweifel an der Sauberkeit des Teams aufkommen ließen. Nibali wäre der erster Italiener seit Ottavio Bottecchia 1924/1925, der die Tour zweimal in Folge gewinnt.

CHRISTOPHER FROOME (30): Der Brite peilt seinen zweiten Tour-Sieg nach 2013 an. Der Sky-Kapitän ist in Top-Form, gewann zuletzt das wichtige Vorbereitungsrennen Critérium du Dauphiné. Ein Nachteil sind die wenigen Zeitfahrkilometer, im Kampf gegen die Uhr ist Froome der stärkste aller Top-Favoriten. Zuletzt machte Froome mit einer verpassten Doping-Kontrolle von sich reden. Letztes Jahr wurde ihm ein Sturz in der hektischen ersten Tour-Woche zum Verhängnis.

ALBERTO CONTADOR (32): Der "Pistolero" plant bei der Tour Großes, als erster Fahrer seit Marco Pantani 1998 will Contador nach dem Giro auch noch die Tour gewinnen. Bei seinem Sieg in Italien dominierte Contador lange Zeit, baute auf den Schlussetappen allerdings ab. Das größte Fragezeichen steht deshalb hinter der Form des Spaniers, der vielen als bester Rundfahrer seiner Generation gilt. Zwischen dem Ende des Giros und dem Tour-Auftakt am Samstag liegen lediglich knapp fünf Wochen. Zuletzt gewann Contador aber die Route du Sud.

NAIRO QUINTANA (25): Der Kolumbianer ist ein Phänomen. Bei seiner Tour-Premiere 2013 gewann er auf Anhieb das Bergtrikot sowie das Weiße Trikot des besten Jungprofis - obwohl Quintana nicht als Kapitän seines Movistar-Teams angetreten war. In diesem Jahr darf Quintana auf die komplette Unterstützung bauen, die besonders in der anspruchsvollen ersten Woche notwendig sein wird. Speziell auf der vierten Etappe, die über das Kopfsteinpflaster von Paris-Roubaix führt, drohen Quintana Zeitverluste. Erreicht er unbeschadet die Pyrenäen, dürfte seine große Stunde schlagen. Der Bergfloh aus den Anden ist im Gebirge am stärksten einzuschätzen.

THIBAUT PINOT (25) und ROMAIN BARDET (24): Seit 1985 warten die Franzosen auf einen heimischen Sieger bei ihrer Tour, Pinot und Bardet sind die aktuelle Antwort auf die Sehnsüchte der Fans. Pinot gelang im Vorjahr als Drittplatzierter der Sprung auf das Podest, Bardet wurde Sechster. Der Tour-Sieg dürfte für beide noch zu früh kommen, allerdings wird das Duo den Vierkampf um den Gesamtsieg im Hochgebirge mit seiner Angriffslust bereichern.