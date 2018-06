Köln (SID) - Das älteste Tennis-Turnier der Welt geht in die zweite Runde. Mit dabei sind auf dem heiligen Rasen von Wimbledon auch zwei Deutsche, ihres Zeichens der älteste und der jüngste Spieler im Teilnehmer-Feld. Während der 37 Jahre alte Tommy Haas auf den an Nummer sieben gesetzten Kanadier Milos Raonic trifft, bekommt es der 18 Jahre junge Hoffungsträger Alexander Zverev mit dem Amerikaner Denis Kudla zu tun.

Titelverteidiger Japan und England bestreiten bei der Frauenfußball-WM in Kanada das zweite Halbfinale. Während sich die Asiatinnen im Viertelfinale gegen Favoritenschreck Australien durchgesetzt hatten, beendeten die Three Lionesses die Titelträume von Gastgeber Kanada. Ab 1 Uhr geht es für beide in Edmonton um den Einzug ins Finale von Vancouver.

Der FC Bayern München möchte als erste Mannschaft der Bundesliga-Geschichte zum vierten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft gewinnen. Ab 11 Uhr startet das Team von Trainer Pep Guardiola in die Saisonvorbereitung. Zwar werden zahlreiche Nationalspieler wegen des verlängerten Sommerurlaubs fehlen und auch der vermeintliche Königstransfer Douglas Costa wird mit Sicherheit nicht auflaufen. Das Star-Aufgebot beim Rekordmeister dürfte aber auch so ziemlich prominent sein.