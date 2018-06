London (SID) - Grand-Slam-Debütant Alexander Zverev ist in der zweiten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Der 18 Jahre junge Hamburger verlor gegen den US-Amerikaner Denis Kudla nach 2:50 Stunden Spielzeit 3:6, 6:3, 7:6 (7:2), 6:4.

Damit droht den deutschen Männern beim bedeutendsten Tennisturnier der Saison das zweite Jahr ohne einen Spieler in der dritten Runde. Am Donnerstag tritt Qualifikant Dustin Brown (Winsen/Aller) als letzter Deutscher gegen den 14-maligen Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal an.