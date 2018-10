Kairo (AFP) Bei einer Anschlagsserie auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel sind nach ägyptischen Behördenangaben mehr als 70 Menschen getötet worden. Mindestens 36 Soldaten und Zivilisten sowie 38 Angreifer seien getötet worden, teilten Vertreter von Sicherheits- und Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit. Zu den Angriffen bekannte sich die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) in einer im Internet veröffentlichten Mitteilung.

