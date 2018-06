Kairo (AFP) Bei einer Anschlagsserie auf der Sinai-Halbinsel sind am Mittwoch nach Angaben ägyptischer Behördenvertreter mindestens 15 Soldaten getötet worden. Es habe eine Reihe von zeitgleichen Anschlägen gegen die Armee in der Region gegeben, sagte ein Sicherheitsbeamter. Bei einem der Angriffe sei eine Autobombe an einem Kontrollpunkt der Armee östlich der Ortschaft Al-Arisch gezündet worden. Hierbei seien mindestens 15 Soldaten getötet worden.

