Kathmandu (AFP) Gut zwei Monate nach den verheerenden Erdbeben in Nepal behindern bürokratische Hürden beim Zoll und der einsetzende Monsun eine zügige Verteilung der Hilfsgüter in dem Himalaya-Staat. Der Koordinator der humanitären Einsätze der Vereinten Nationen, John Ging, kritisierte am Mittwoch die nepalesischen Behörden: "Wir können uns administrative und bürokratische Verzögerungen nicht leisten." Die Dringlichkeit der Nothilfe könne nicht genug betont werden, sagte Ging der Nachrichtenagentur AFP. Die Monsun-Saison werde die Notlage in jeder Hinsicht verschlimmern. "Geschwindigkeit ist die Hauptsache."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.