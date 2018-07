New York (AFP) Erstmals hat das renommierte American Ballet Theatre eine schwarze Primaballerina. Die 32-jährige Tänzerin Misty Copeland wurde gemeinsam mit ihrer Kollegin Stella Abrera von der New Yorker Companie befördert, wie das Haus am Dienstag mitteilte. Für eine klassische Balletttänzerin hat Copeland eine ungewöhnlich große Fangemeinde: im Internet-Bilderdienst Instagram folgen ihr mehr als 500.000 Menschen und ein Werbeclip für einen Sportartikelhersteller mit ihr wurde mehr als acht Millionen Mal auf Youtube angeklickt.

