Los Angeles (AFP) Ein weiteres Hollywood-Traumpaar geht auseinander: Ben Affleck und Jennifer Garner haben das Aus ihrer Beziehung nach zehn Jahren Ehe verkündet. "Nach wohl überdachter und sorgsamer Überlegung haben wir die schwierige Entscheidung gefällt, uns scheiden zu lassen", teilten die beiden US-Schauspieler am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. "Wir empfinden weiter Liebe und Freundschaft füreinander und die Verpflichtung, unsere Kinder gemeinsam groß zu ziehen", fügten sie hinzu und baten, die Privatsphäre ihrer drei Kinder "in dieser schwierigen Zeit" zu respektieren.

