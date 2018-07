Wien (AFP) Die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm machen nach den Worten von US-Außenminister John Kerry "Fortschritte". "Wir leisten sehr harte Arbeit und wir haben einige sehr schwierige Punkte, aber wir glauben, dass wir Fortschritte machen", sagte Kerry am Mittwoch in einer Verhandlungspause in Wien. Daher werde die Arbeit fortgesetzt. Die Frist für die Verhandlungen war am Dienstag um eine Woche verlängert worden und läuft nun bis zum 7. Juli.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.