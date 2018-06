Havanna (AFP) US-Präsident Barack Obama hat nach Angaben aus Kuba die beiderseitige Wiedereröffnung von Botschaften noch in diesem Monat vorgeschlagen. Obama habe in einem Brief an Kubas Staatschef Raúl Castro einen Austausch von Botschaftern "ab dem 20. Juli" angeregt, teilte das Außenministerium in Havanna am Mittwoch mit. Der US-Präsident hält gegen 17.00 Uhr MESZ eine Ansprache im Garten des Weißen Hauses, bei der er die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern offiziell verkünden will.

