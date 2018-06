New York (AFP) Philip Knight, Mitgründer des US-Sportartikelherstellers Nike, will im kommenden Jahr als Vorsitzender des Verwaltungsrates zurücktreten. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit, ohne jedoch ein genaues Datum zu nennen. Der 77-jährige Knight empfahl demnach den seit 2006 amtierenden Firmenchef Mark Parker als Nachfolger. Die endgültige Entscheidung darüber liege aber beim Verwaltungsrat.

