Washington (AFP) Nach mehr als einem halben Jahrhundert ohne diplomatische Beziehungen werden die USA und Kuba womöglich noch in diesem Monat ihre Botschaften wiedereröffnen. US-Präsident Barack Obama und Kubas Staatschef Raúl Castro kündigten am Mittwoch offiziell die Wiederaufnahme der Beziehungen und den Austausch von Botschaftern an. US-Außenminister John Kerry soll zur Botschaftseröffnung nach Havanna reisen.

