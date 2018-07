Kairo (AFP) Nach der bislang schwersten Anschlagsserie der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) auf der Sinai-Halbinsel hat Ägypten Vergeltung angekündigt. "Wir sind entschlossen, die Wurzeln dieses schwarzen Terrors herauszureißen, und werden nicht ruhen, bis die Terrorlager auf dem Sinai zerstört sind", hieß es in einer in der Nacht zum Donnerstag verbreiteten Erklärung der ägyptischen Armee. Die Regierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte bereits am Mittwoch ein neues Anti-Terror-Gesetz auf den Weg gebracht, das "Rache für unsere Märtyrer" ermöglichen soll.

