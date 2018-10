Kabul (AFP) In Afghanistan hat ein Berufungsgericht vier Todesurteile wegen Lynchmords an einer Frau wieder aufgehoben. Der Vorsitzende Richter Nasir Murid sagte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag in Kabul, die Todesstrafen seien in drei Fällen in 20-jährige und in einem Fall in eine zehnjährige Haftstrafe umgewandelt worden.

