Berlin (AFP) Vor der Bundestagsdebatte über eine Neuregelung der Sterbehilfe hat die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Christiane Woopen, vor zu engen Vorgaben gewarnt. Egal welche der diskutierten Gesetzesinitiativen sich durchsetze, es seien "letztlich alles Handlungseinschränkungen und Verbote", sagte Woopen der Wochenzeitung "Das Parlament" laut einem Vorabbericht vom Donnerstag. Es gebe aber in der Gesellschaft ein ganzes Spektrum an weltanschaulich unterschiedlichen Positionen zu dem Thema. Diese in einem Gesetz angemessen abzubilden, sei "ausgesprochen schwierig".

