Cloppenburg (AFP) Eine 55-Jährige Frau hat bei Fahrübungen ihr Auto in einen See gesteuert und ist dabei ums Leben gekommen. Auch ihr gleichaltriger Ehemann ertrank bei dem Unfall am Mittwochabend in Niedersachsen, wie die Polizeiinspektion Cloppenburg am Donnerstag mitteilte. Das Unglück ereignete sich demnach an einem See im Landkreis Cloppenburg. Die Fahranfängerin hatte den Angaben zufolge den Wagen beschleunigt und war ungebremst in den See gefahren.

