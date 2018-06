Berlin (AFP) Inmitten der griechischen Schuldenkrise hat Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos eine für kommende Woche geplante Reise nach Deutschland abgesagt. Das teilte das Bundespräsidialamt am Donnerstag auf Anfrage in Berlin mit. Pavlopoulos wollte eigentlich am kommenden Dienstag seinem Antrittsbesuch bei Bundespräsident Joachim Gauck abstatten.

