Offenbach (AFP) Die Meteorologen rechnen am Samstag in Deutschland mit dem vorläufigen Höhepunkt der Hitzewelle. Die Temperatur steigt dann auf bis zu 39 Grad Celsius, örtlich seien in den Flussniederungen im Westen und Südwesten auch bis 40 Grad möglich, gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach bekannt.

