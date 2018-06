Berlin (AFP) Der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses im Bundestag, Patrick Sensburg (CDU), sieht nach den neuen Enthüllungen über die Ausspähaktionen des US-Geheimdienstes die Amerikaner "erheblich unter Erklärungsnot". Zugleich sagte Sensburg am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin", ungeachtet der Einsetzung eines Sonderermittlers in der NSA-Lauschaffäre behalte sich der Ausschuss einen Einblick in die streng geheime Selektorenliste vor. "Wenn die Vertrauensperson uns Erkenntnisse bringt, die ausreichend sind, ist das ok", sagte Sensburg. "Ansonsten werden wir darauf bestehen, die Listen einsehen zu können."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.