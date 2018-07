Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die Sicherheitslage in Europa als "brandgefährlich" bezeichnet. In den vergangenen anderthalb Jahren sei eine "brandgefährliche Bedrohung der europäischen Sicherheit entflammt" und "viel, viel Vertrauen kaputt gegangen", sagte Steinmeier am Donnerstag vor dem Ständigen Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien. Die "völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland hat ein grundlegendes Prinzip der europäischen Friedensordnung - die Unverletzlichkeit der Grenzen - gebrochen" und damit die Sicherheit Europas "in Frage gestellt". Dieses Vorgehen sei "inakzeptabel".

