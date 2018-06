Wien (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht bei den Gesprächen über das iranische Atomprogramm die Entschlossenheit zu einer Einigung bei allen Verhandlungspartnern. Nach seinem Eindruck seien alle Beteiligten "mit dem ernsthaften Willen gekommen (...), jetzt zum Abschluss zu kommen", sagte Steinmeier am Donnerstag am Verhandlungsort in Wien. Die Gespräche seien aber "noch nicht am Ziel". "Es gibt auf dem Weg kleinere und größere Hindernisse, an deren Beseitigung wir arbeiten", sagte Steinmeier.

