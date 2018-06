Hamburg (AFP) Viele Arbeitnehmer in Deutschland bekommen einer Studie zufolge für Überstunden weder mehr Geld noch einen Freizeitausgleich. Von den Arbeitnehmern, die Mehrarbeit leisten müssen, erhalten 44 Prozent keinerlei Ausgleich, ergab der am Donnerstag in Hamburg veröffentlichte "Arbeitszeitmonitor 2015" der Vergütungsplattform Gehalt.de. Nur etwas mehr als die Hälfte dieser Gruppe, nämlich 56 Prozent, bekommt demnach Geld oder Freizeit für die Überstunden.

