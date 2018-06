Berlin (AFP) Der NSA-Ausschuss des Bundestags tappt weiter im Dunkeln darüber, ob die damalige Bundesregierung im Wahlkampf 2013 die Öffentlichkeit über die Aussichten auf ein geplantes No-Spy-Abkommen mit den USA in die Irre führte. Der Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt, Günter Heiß, berief sich am Donnerstag in Berlin vor dem Ausschuss zu dem Thema auf Erinnerungslücken. Zuletzt waren Zweifel daran aufgekommen, ob der Ausdruck von den Vertretern der US-Regierung überhaupt verwendet wurde - oder nur von deutscher Seite.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.