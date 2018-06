Athen (dpa) - Wegen der verordneten Kapitalverkehrskontrollen haben sich in Griechenland auch heute wieder Schlangen vor Banken und Geldautomaten gebildet. Rund 1000 Filialen öffneten wie gestern schon für Rentner, die keine Bankkarten haben, und somit momentan an den Automaten nicht an Bargeld kommen können. Sie sollen bis zu 120 Euro bekommen können. Das muss für eine Woche reichen.

