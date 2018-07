Bern (dpa) - Die USA haben die Schweiz offiziell um die Auslieferung der sieben in Zürich festgenommenen FIFA-Funktionäre ersucht. Das hat das Bundesamt für Justiz in Bern mitgeteilt. Die sieben Funktionäre waren im Mai in Zürich festgenommen worden. Die US-Behörden ermitteln wegen des Verdachts der Annahme von Bestechungsgeldern in Höhe von mehr als 100 Millionen Dollar. Die Verdächtigen sollen dafür den mutmaßlichen Bestechern die Medien-, Vermarktungs- und Sponsoringrechte zugeschanzt haben. Die Straftaten sollen in den USA abgesprochen und vorbereitet worden sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.