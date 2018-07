Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 03. Juli 2015:

27. Kalenderwoche

184. Tag des Jahres

Noch 181 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Joseph, Thomas

HISTORISCHE DATEN

2014 - Erstmals in seiner 118-jährigen Geschichte liegt der Dow Jones Industrial über der Marke von 17 000 Punkten.

2013 - Das Flugzeug des bolivianischen Präsidenten Evo Morales wird in Österreich rund 13 Stunden am Boden gehalten, da EU-Behörden vermuten, der von den USA gesuchte Ex-Geheimdienstler Edward Snowden könne sich an Bord befinden.

2010 - Die amerikanische Tennisspielerin Serena Williams verteidigt ihren Titel in Wimbledon und gewinnt zum vierten Mal.

2005 - Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und der russische Präsident Wladimir Putin begehen gemeinsam das 750-jährige Stadtjubiläum von Kaliningrad (Königsberg).

1990 - Umweltschützer aus Ost und West kommen in Wismar zur zweiten Internationalen Ostseekonferenz zusammen.

1962 - Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle verkündet die Unabhängigkeit Algeriens nach 132 Jahren Kolonialherrschaft auf der Grundlage des Abkommens von Évian vom 18. März 1962.

1935 - Ferdinand Porsche stellt den ersten Prototypen des VW Käfers vor.

1906 - In Hamburg fängt der Turm der St. Michaeliskirche ("Michel") bei Bauarbeiten Feuer und brennt vollständig nieder.

1897 - Im Wiener Prater wird als neueste Attraktion das 67 Meter hohe Riesenrad eröffnet.

AUCH DAS NOCH

2001 - dpa meldet: Singapur will 100 "historisch bedeutsame" Bäume und Exemplare ab 30 Meter Wipfelhöhe künftig mit Blitzableitern vor den Naturgewalten schützen. Für jeweils umgerechnet 3240 Euro sollen lange Kupferkabel um die Stämme geschlungen werden.

GEBURTSTAGE

1987 - Sebastian Vettel (28), deutscher Formel-1-Rennfahrer

1971 - Julian Assange (44), australischer Journalist, Mitbegründer von Wikileaks

1960 - Vince Clarke (55), britischer Popmusiker

1935 - Charles Brauer (80), deutscher Schauspieler ("Tatort")

1875 - Ferdinand Sauerbruch, deutscher Chirurg, gest. 1951

TODESTAGE

2012 - Andy Griffith, amerikanischer Schauspieler, Rolle in "Matlock", geb. 1926

1971 - Jim Morrison, amerikanischer Sänger und Songschreiber, "Light My Fire", Mitglied der Rockgruppe The Doors, geb. 1943