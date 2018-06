Neu Delhi (AFP) Ein Mitglied der indischen Regierung hat sich dafür entschuldigt, dass mehrere Passagiere ihren Platz in einer Air-India-Maschine für ihn räumen mussten. Nachdem der Vorfall von vergangener Woche in sozialen Netzwerken für Empörung gesorgt hatte, äußerte Innenstaatssekretär Kiren Rijiju am Donnerstag sein Bedauern. Er habe nicht gewusst, dass Passagiere das Flugzeug hätten verlassen müssen, sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

