Bochum (SID) - Sprinter Julian Reus (27, Wattenscheid) ist nach seiner überstandenen Oberschenkelverletzung heiß auf sein Saisondebüt über 100 m. "Ich fühle mich gut, ich fühle mich fit und freue mich auf die 100 Meter", sagte der deutsche Rekordhalter (10,05 Sekunden) vor seinem Start beim Mittsommernachts-Sportfest in Berlin: "Was dann am Ende auf der Uhr steht, sehen wir Freitagabend."

Die Norm für die Weltmeisterschaften in Peking (22. bis 30. August) liegt bei 10,16 Sekunden. Nach seinen muskulären Problemen im Oberschenkelbeuger hatte sich Reus am vergangenen Wochenende erstmals zurückgemeldet. Bei den Thüringer Landesmeisterschaften lief der deutsche Meister außer Konkurrenz bei Gegenwind 20,70 Sekunden über 200 m und deutete ansteigende Form an.