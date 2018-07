Bremen (dpa) - Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat vor einem ruinösen Wettbewerb im internationalen Luftverkehr gewarnt. Vor allem in den Golfstaaten gebe es mit dem Einsatz staatlicher Mittel immer mehr Flugzeuge und neue Flughäfen, sagte Spohr auf einem Wirtschaftsempfang in Bremen. Die drückten die Preise, mit denen die Lufthansa nicht konkurrieren könne. Als Folge müssten europäische Luftfahrtunternehmen Linien einstellen. Im internationalen Luftverkehr müssten wieder faire Regeln her, forderte Spohr. Hier sei auch die Politik gefordert.

