Manila (AFP) Auf den Philippinen ist am Donnerstag eine Fähre mit 173 Menschen an Bord gekentert, nach Angaben der Behörden wurden bislang 33 Tote geborgen. Die "Kim Nirvana" sei am Donnerstag auf dem Weg von der zentralphilippinischen Küstenstadt Ormoc zur Camotes-Insel in rauer See untergegangen, teilte die Küstenwache in Manila mit. Die Bergungsarbeiten waren demnach noch in vollem Gange.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.