Amman (AFP) Der seit Jahren andauernde Bürgerkrieg in Syrien zwingt nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten immer mehr Minderjährige in dem Land und seinen Nachbarstaaten zum Arbeiten. "Kinderarbeit hat ein höchst kritisches Ausmaß mit weitreichenden Konsequenzen für syrische Mädchen und Jungen erreicht", erklärten die Organisationen Save the Children und Unicef am Donnerstag anlässlich der Veröffentlichung ihres Berichts "Kleine Hände – große Bürde" in Amman. Die Gewalt und die damit verbundene humanitäre Katastrophe führten dazu, "dass immer mehr Kinder ausgebeutet werden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.