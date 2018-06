Miami (AFP) Ein etwa zwei Meter langer Hai hat einen 68-jährigen Mann vor der Küste des US-Bundesstaats North Carolina schwer verletzt. Wie die Behörden von Hyde County mitteilten, konnte der Mann trotz Bisswunden an Brustkorb, Hüfte, Unterschenkel und Händen an den Strand schwimmen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmittag vor der malerischen Ocracoke-Insel. Der Mann wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen. In den zurückliegenden Wochen gab es vor der Küste des Bundesstaats sieben Haiattacken auf Menschen.

