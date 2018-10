New York (AFP) Der für sein gespaltenes Verhältnis zum Internet bekannte US-Sänger Prince hat seine Songs bei den meisten Musikstreamingdiensten löschen lassen. Sein Verleger hätten von allen Diensten verlangt, "sein Verzeichnis zu entfernen", teilte der Marktführer Spotify auf seiner Website mit. "Wir halten uns an das Ersuchen und hoffen, dass wir seine Musik so bald wie möglich wieder anbieten können", hieß es weiter.

