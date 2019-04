München (AFP) Am frühen Abend müssen Autofahrer generell weniger fürs Tanken bezahlen. Die Höhe der Preisnachlässe und die Zeitspanne, in der sie gelten, sind je nach Anbieter aber unterschiedlich, teilte der ADAC am Freitag in München mit. Der Autoclub hatte zuvor nach eigenen Angaben die fünf großen Markenanbieter in Deutschland, Shell, Aral, Esso, Total und Jet getestet.

