Bielefeld (AFP) Gut drei Monate nach der Pleite des einstigen Spitzenmanagers Thomas Middelhoff hat das Amtsgericht Bielefeld am Freitag das Insolvenzverfahren eröffnet. Dies teilte der zum Insolvenzverwalter bestellte Rechtsanwalt Thorsten Fuest in Bielefeld mit. Die Eröffnung des Verfahrens bedeute, dass er im weiteren Verlauf das pfändbare Vermögen Middelhoffs verwerten und den Erlös abzüglich der Kosten an die Gläubiger verteilen werde, erklärte Fuest.

