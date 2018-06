Berlin (AFP) Als Reaktion auf die dramatische humanitäre Lage im Jemen hat das Auswärtige Amt angekündigt, seine finanzielle Hilfe für das Land um eine Million Euro zu erhöhen. Das Geld solle über das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen in dem seit Monaten von schweren Kämpfen erschütterten Staat eingesetzt werden, erklärte der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Strässer (SPD), am Freitag in Berlin. Damit erhöht sich die bisherige Hilfe des Außenministeriums für den Jemen in diesem Jahr auf 5,8 Millionen Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.