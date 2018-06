Berlin (AFP) Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat die "Bild"-Zeitung wegen ihres "Referendums" über Finanzhilfen für das kriselnde Griechenland kritisiert. "Statt den Lesern in einer über Europa hinaus reichenden politischen Krise umfassende Informationen und Hintergründe zu liefern, wird hier eine politische Show inszeniert", erklärte der DJV-Vorsitzende Michael Konken am Freitag in Berlin. Das Vorgehen der Boulevardzeitung sei so "nicht hinnehmbar".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.