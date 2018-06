Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel hat den von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) vorlegten Vorschlag zur Verteilung von 26 Castoren mit dem restlichen deutschen Atommüll aus dem Ausland auf vier Bundesländer gelobt. Es sei ein "sehr gutes Konzept", sagte Gabriel am Freitag in Berlin in einer Sitzung der Endlagerkommission des Bundestags, an der er als Gast teilnahm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.