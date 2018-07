Berlin (AFP) Mehr Frauen, mehr Mitsprache auch einfacher Parteimitglieder und weniger Nachtsitzungen der Gremien: Die CDU will ihre Parteistrukturen reformieren. Es handele sich eher um eine "Evolution als eine Revolution", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber in Berlin. Parteichefin Angela Merkel erinnerte am Freitag die CDU an die Notwendigkeit zur Veränderung angesichts sich lösender Wählerbindungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.