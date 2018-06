Neuruppin (AFP) Bei einem Heißluftballon-Unfall in Brandenburg sind am Freitag drei Menschen schwer und sechs weitere leicht verletzt worden. Der Ballon samt Korb kam am frühen Morgen bei einem Landeversuch in der Nähe des Ortes Kremmen kurz hintereinander mehrfach hart auf ein Feld auf, wie ein Polizeisprecher in Neuruppin sagte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.